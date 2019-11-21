Скопье, , 09:07 — REGNUM 20 ноября апелляционный суд Скопье, вопреки возмущению общественности недавно принявший решение о переводе на домашний арест бывшей главы Специальной прокуратуры Катицы Яневой, уличенной в причастности к вымогательству и злоупотреблении полномочиями, сообщил общественности об СМС-сообщении, полученном от прокурора Вильмы Русковской вечером 19 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Русковска пригрозила членам Уголовного Совета Апелляционного суда, рассматривавшим запрос Яневой о переводе на домашний арест в качестве меры пресечения, и назвала их виновниками негативного решения ЕС по Северной Македонии:

«Если ты с советом освободишь Катицу, вы увидите, я вам, всему совету кишки перетрясу финансовыми расследованиями. Из-за таких судей, как вы, мы никогда не вступим в ЕС. Если это был не твой совет — прошу прощения, но если твой — вы увидите».

В Апелляционном суде данное заявление назвали прямой угрозой и вмешательством в работу суда.

После публикации сообщения из прокуратуры поступило сообщение о том, что эти слова были сказаны Русковской «в порыве минутного отчаяния».

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