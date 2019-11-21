Кобани, Сирия, , 01:29 — REGNUM Бойцы курдского ополчения северной Сирии записали видео с извинениями за нападение на патруль российской военной полиции, которое произошло тремя днями ранее. Своё обращение они разместили в YouTube.

«Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кобани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили», — говорится в обращении.

Вместе с извинениями бойцы обещали принять меры, которые гарантируют неповторение подобного рода агрессивных акций с их стороны.

Напомним, первый случай поджога российского бронеавтомобиля «Тайфун» из состава патрулирующей группы произошёл 18 ноября в городе Кобани. Российская сторона назвала инцидент спланированной провокацией, подчеркнув, что для её осуществления специально была привлечена курдская молодежь.

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