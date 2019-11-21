Анкара, , 09:11 — REGNUM Подразделения внутренних войск Турции в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков, проведенной в масштабе всей страны, по различным обвинениям арестовали 377 подозреваемых и захватили 63 килограмма гашиша.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по всей Турции под ответственностью внутренних войск в сотрудничестве с отделом по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Управления безопасности была проведена операция по проверке заброшенных зданий и мостов, подходящих для закладки и использования наркотических препаратов. При задействовании 15 201 сотрудника отделов обеспечения общественного порядка, борьбы с контрабандой и организованной преступностью, подразделений разведки и «коммандос» и 146 служебных собак, было проведено 5307 одновременных адресных оперативных мероприятий.

В ходе операции у 175 165 человек были проверены документы, 377 разыскиваемых подозреваемых задержано. 20 задержанных проверялись по обвинению в изготовлении и распространении наркотических веществ, в итоге 11 из них было арестовано. По обвинению в употреблении наркотиков была произведена проверка 20 задержанных, из которых арестовали 7 человек. Также были найдены 5 человек, считавшиеся пропавшими без вести, из них 3 ребенка.