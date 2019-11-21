Измир, Турция, , 08:53 — REGNUM В рамках операции, санкционированной прокуратурой турецкой провинции Измир, направленной против замешанных в создании каналов связи через телефонные автоматы предполагаемых агентов движения Фетхуллаха Гюлена в Вооруженных силах страны, общее число арестованных после задержания достигло 118 человек. Движение Фетхуллаха Гюлена обвиняется в осуществлении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и признано в Турции террористической организацией.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, продолжаются работы по установлению местонахождения и задержанию остальных подозреваемых, на которых прокуратурой вынесен ордер на арест. На настоящий момент 17 подозреваемых, в отношении которых следственные действия были завершены, переданы судебным органам.

Напомним, что 19 ноября 2019 года прокуратура Измира вынесла ордеры на арест 133 подозреваемых, из которых 82 — военнослужащие при исполнении, среди них присутствуют 3 полковника, 5 майоров и 5 капитанов. В результате одновременных адресных оперативных мероприятий в 45 провинциях был задержан и арестован 101 подозреваемый.