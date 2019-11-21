Москва, , 00:40 — REGNUM Организация «Белые каски», действующая на территории Сирии, причастна к насильственному изъятию органов у жителей этой страны, заявил 20 ноября директор российской НКО «Фонд исследования проблем демократии» Максим Григорьев на брифинге в МИД России.

В своём докладе он представил сведения из проведённого исследования «Белые каски»: пособники террористов и источники дезинформации». В нём содержатся многочисленные свидетельства жителей сирийских городов, более 40 сотрудников самих «Белых касок» и двух десятков бывших членов вооруженных формирований.

Все они указывают на то, что «Белые каски» обеспечивали эвакуацию людей в медицинские центры — якобы для оказания им помощи, — однако затем родственники получали тела без органов.

Отметим, что автором предисловия к представленному исследованию стал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также: «Википедия» вычищает негативную информацию про «Белые каски»