Анкара, , 08:47 — REGNUM Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в своей речи, произнесенной в парламенте страны по поводу 20-го Национального форума по правам детей заявил: «Обычно говорят, что за детьми и юношами — будущее, однако правдой является и то, что они — наше настоящее».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил: «Наши дети — предвестники изменений в своих семьях и обществах, и их право высказываться играет важную роль для общественного будущего. Поэтому всем странам надлежит в детей инвестировать. Глобального мира и безопасности, продолжительного экономического роста нельзя достигнуть без уважения прав детей».

Политик добавил: «В наши дни слишком много детей становятся жертвами преследования по этническому, конфессиональному или национальному признаку. Первейшая моральная и политическая обязанность всех нас — бороться с этими трудностями и преодолевать их».