Париж, , 08:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр здравоохранения Аньез Бузин обнародовали список мер для улучшения ситуации в сфере здравоохранения, как сообщает газета Liberation.

В списке указаны следующие меры:

1) Увеличение государственного финансирования здравоохранения на 1,5 миллиарда евро в течение трех лет. Голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе, в 2020 году планируют поднять на 400 миллионов евро.

2) Сотрудники сферы здравоохранения, получающие меньше 1900 евро в месяц, получат прибавку в размере 800 евро.

3) Частичная ликвидация задолженности перед больницами. В течение 3-х лет государство вернет 10 миллиардов евро, которые пойдут на модернизацию больничных учреждений.

В течение последних нескольких месяцев во Франции проходили протесты работников сферы здравоохранения с требованием улучшения ситуации и увеличения финансирования.