Париж, 21 ноября 2019, 08:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр здравоохранения Аньез Бузин обнародовали список мер для улучшения ситуации в сфере здравоохранения, как сообщает газета Liberation.
В списке указаны следующие меры:
1) Увеличение государственного финансирования здравоохранения на 1,5 миллиарда евро в течение трех лет. Голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе, в 2020 году планируют поднять на 400 миллионов евро.
2) Сотрудники сферы здравоохранения, получающие меньше 1900 евро в месяц, получат прибавку в размере 800 евро.
3) Частичная ликвидация задолженности перед больницами. В течение 3-х лет государство вернет 10 миллиардов евро, которые пойдут на модернизацию больничных учреждений.
В течение последних нескольких месяцев во Франции проходили протесты работников сферы здравоохранения с требованием улучшения ситуации и увеличения финансирования.