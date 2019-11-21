Париж, , 08:29 — REGNUM Студенческие профсоюзы вновь призывают студентов участвовать в акциях протестах, чтобы добиться от правительства конкретных действий по разрешению ситуации с тяжелым положением студентов.

19 ноября на собрании представителей студенческих организаций было решено провести демонстрации 26 ноября, чтобы добиться от правительства принятия плана действий для улучшения положения студентов, сообщает газета Liberation.

«Мы считаем, что в правительстве не понимают всю серьёзность ситуации, из-за которой случилась трагедия в Лионе 8 ноября», — сообщается в совместном обращении студенческих организаций a Fage, l'Unef, la FSE, Solidaires étudiant.e.s, и l'Alternative. Они требуют повышения стипендий как минимум на 20%, увеличения числа мест в студенческих общежитиях и снижения арендной платы за место в общежитии.

В ответ на требования студентов министр высшего образования, исследований и инновации Фредерик Видаль объявила о создании горячей линии помощи для студентов. Кроме того, она напомнила, что в сентябре уже было принято решение о выделении дополнительных 46 миллионов евро, которые будут направлены на увеличение размеров стипендий.

С 8 ноября, когда в Лионе студент совершил акт самосожжения из-за тяжелых финансовых условий, по Франции прокатилась волна студенческих акций протеста.