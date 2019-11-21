Париж, , 08:45 — REGNUM Франция должна была начать новый 2020 год с проведения акции «Сухой январь», но по определенным причинам она может не состояться.

19 ноября стало известно, что под давлением винного лобби президент Франции Эмманюэль Макрон мог отказаться от проведения акции «Сухой январь», в рамках которой предполагалось провести ряд мероприятий по повышению осведомленности населения о рисках и проблемах, связанных с излишним употреблением алкогольной продукции. Как сообщает издание Le Point с ссылкой на Федерацию по борьбе с разными видами зависимостью, из надежных источников поступает информация о том, что правительство отказалось проводить акцию.

Член Федерации Натали Латур заявила, что со стороны правительства и органов государственной власти не поступало опровержений информации насчет отказа в проведении акции. «Эти проблемы, касающиеся поддержания здоровья французских граждан, остаются без должного внимания», — заявила госпожа Латур.

С самого начала президентского срока президент Франции Эмманюэль Макрон обвинялся французскими организациями по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью в благоприятном отношении к алкогольной промышленности.