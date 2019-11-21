Исламабад, , 08:41 — REGNUM 20 ноября Федеральный комитет по доходам Пакистана (занимается сбором налогов) заявил, что в ближайшие месяцы в аэропортах страны заработает система идентификации контрабандистов и отмывателей денежных средств.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, таможенная служба Пакистана запустит «систему управления рисками» для идентификации пассажиров. Система подразумевает раннюю идентификацию и проверку личности всех пассажиров, вылетающих из семи основных аэропортов страны.

По заявлению Федерального комитета по доходам Пакистана, система вводится для соответствия требованиям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). ФАТФ потребовала от Пакистана усилить борьбу с финансированием терроризма под угрозой добавления страны в так называемый «черный список» организации.