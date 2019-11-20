Москва, , 22:26 — REGNUM Удалить приложение WhatsApp со всех своих устройств призвал пользователей создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом он написал в сообщении, размещённом в его канале в Telegram.

Как поясняет Дуров, приложение WhatsApp содержит в себе множество уязвимостей, позволяющих шпионить за пользователями. Так, на этой неделе была обнаружена ещё одна уязвимость, позволяющая получить доступ к к личной информации пользователей хакерам и правительственным службам.

Дуров отметил, что приложение WhatsApp с самого начала содержало в себе такие уязвимости, и он выразил сомнение в том, что они являются результатом только лишь недосмотра программистов из компании Facebook, владельца WhatsApp. При этом как только исправляется одна критическая уязвимость, на её месте тут же появляется новая. При этом все они отлично подходят для слежки за людьми.

По этой причине Дуров призвал пользователей WhatsApp, если они не хотят, чтобы их личные данные, а также фотографии и сообщения, стали общедоступны, немедленно удалить приложение со всех своих устройств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерской атаке через приложение WhatsApp, которой подверглись более 1400 чиновников, включая высокопоставленных, из 20 стран мира.

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