Париж, , 08:37 — REGNUM Подписание контракта между сервисом аренды жилья Airbnb и Международным Олимпийским комитетом (МОК) было негативно воспринято представителями гостиничного бизнеса во Франции.

Ситуация вокруг организации летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут на территории Франции, продолжает обострятся. Как передает издание Le Point, 19 ноября представители гостиничного бизнеса объявили о приостановке своего участия в организации Игр. Решение было принято в рамках протеста против партнерства МОК и сервиса для аренды жилья Airbnb.

Председатель Союза французских предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса Лоран Дюк заявил, что Союз прекращает свое участие в организации и проведении Олимпийских игр 2024 года. По его словам, объединение осуждает партнерство с сервисом Airbnb, который нарушает правила ведения гостиничного бизнеса во Франции, в частности не собирает туристический налог. Поведение МОК показывает его неуважительное отношение к профессионалам гостиничного бизнеса во Франции.

Представитель сервиса Airbnb в свою очередь отметил, что сервис уже выступал в качестве национального спонсора на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Также было сказано, что ценности сервиса практически идентичны ценностям олимпийского движения.

Сумма спонсорского контракта между Airbnb и МОК составляет около 500 миллионов долларов (450 миллионов евро), контракт действует до 2028 года.