Стокгольм, , 21:53 — REGNUM Глава стокгольмского тюремного центра Kronobergshäktet рассказал, что американский рэпер A$APRocky после месяца, проведенного в учреждении, предложил бесплатно спроектировать новую форму для заключенных. Об этом сообщает Buro 24/7.

Этим летом музыкант был арестован за драку на улице, после чего провел около месяца в тюрьме. Однако за это время он нашел общий язык со своими сокамерниками, многие из которых оказались любителями рэпа.

A$AP Rocky планирует большую часть средств, вырученных с ближайшего концерта в Стокгольме передать тюрьме. Также он предложил новую ярко-зеленую форму, состоящую из кофты с надписью «promenvd» на груди и спортивных брюк.