Копенгаген, , 08:38 — REGNUM Полиция Южной Зеландии задержала двоих молодых людей в связи с делом о побеге главаря преступной группировки NNV из психиатрического отделения больницы в Слагельсе.

«С того момента, как стало известно о том, что преступник сбежал из психиатрического отделения, подразделения полиции Южной Зеландии совместно с другими полицейскими округами вело работу по поимке беглеца. Это привело к тому, что были задержаны двое молодых людей в Копенгагене», — говорится в сообщении правоохранительных органов СМИ. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Инспектор полиции Ким Кливер также отметил, что задержание прошло без происшествий и что полиция допросит молодых людей об их причастности к побегу Хемина Дильсхада Салеха из больницы в Слагельсе. Сообщники Салеха пронесли два пистолета в сумке с пирожными; преступники использовали оружие, чтобы совершить побег.

Стоит напомнить, что Хемин Дильсхад Салех ранее временно находился под стражей за применение насилия. Впоследствии он был отправлен на лечение в психиатрическое отделение.