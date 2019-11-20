Лондон, , 21:31 — REGNUM Принцесса Диана обладала необыкновенным стилем, который признают и ценят даже сегодня. Некоторые предмета её гардероба обладают особой ценностью, однако сейчас некоторые из них выставлены на аукцион. Об этом сообщает The Blueprint.

Одна из любимых вещей принцессы: знаменитое темное-синее бархатное платье с открытыми плечами выставлено на аукцион Керри Тейлора «Страсть к моде».Диане настолько нравилась эта вещь, что она выходила в ней в свет несколько раз. Самый знаменитый выход: государственный обед в Белом доме в 1985 году, тогда принцесса танцевала в этом платье с актером Джоном Траволтой.

Также будут проданы еще две вещи: вечернее платье Кэтрин Кьюсак, изготовленное на заказ, и шерстяное платье Кэтрин Уокер. Эксперты оценивают одну вещь примерно в 20 — 30 миллионов рублей.