Пули-Алам, Афганистан, , 08:41 — REGNUM Официальные представители губернатора афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этой провинции десятки нуждающихся семей получили продовольственную помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», продовольственная помощь была предоставлена 300 семьям, проживающим на территории нескольких уездов афганской провинции Логар и пострадавших в результате низкого уровня безопасности в регионе.

Согласно вышеупомянутому заявлению, продовольственная помощь нуждающимся семьям в провинции Логар была предоставлена правительством при поддержке независимых организаций.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Логар, продовольственная помощь, предоставленная нуждающимся семьям включает себя пшеницу и рис, и эта помощь должна поспособствовать улучшению положения лиц, пострадавших в результате продолжающейся войны.

Официальные представители губернатора афганской провинции Логар добавили, что правительство провинции и далее будет стремиться оказывать всю необходимую помощь нуждающимся, так как это — одна из ключевых обязанностей государственных служащих.