Сеул, , 21:10 — REGNUM Правительство Республики Корея обратилось в ЮНЕСКО с просьбой признать Демилитаризованную зону объектом культурного наследия. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство культуры.

На демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей Karl Baron

В случае, если ЮНЕСКО одобрит заявку, Демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров с 1953 года, станет особо охраняемым объектом, представляющим культурную ценность для всего человечества. Ранее такую инициативу выдвинул президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, из символа войны Демилитаризованная зона должна стать символом мира и объединения.

Вместе с тем, Южная Корея подала в ЮНЕСКО заявку на внесение в список всемирного наследия захоронений и курганов эпохи государства Кая, существовавшего в 42−562 годах.