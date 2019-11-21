Копенгаген, , 08:25 — REGNUM Полиция Восточной Ютландии в ходе обыска дома 55-летнего мужчины в Рандерсе обнаружила собрание гренландских статуэток тупилаков, которые были украдены в 2010 году из частной коллекции в городе Тю. Стоимость собрания оценивается в 370 тысяч долларов.

20 ноября 55-летний мужчина предстал перед судом в Рандерсе; ему предъявляется обвинение в совершении кражи в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Задержанный отрицает свою вину. Заседание в суде проходило за закрытыми дверьми. Правоохранительные органы Восточной Ютландии отказались раскрывать другие детали дела. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Слово «Тупилак» с языка инуитов обозначает «душа предков». Как правило, фигурки тупилаков вырезаются из зубов китов, оленей, моржей или других материалов гренландской природы. Эти фигурки являются традиционным искусством инуитов.