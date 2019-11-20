Копенгаген, , 21:08 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп потребовал от ответственных ведомств подготовить отчет о том, как главарю банды Хемину Дильсхад Салеху удалось сбежать из психиатрического отделения больницы в Слагельсе. Глава министерства также хотел бы выяснить, как один из сообщников беглеца сумел пронести два пистолета в корзине с пирожными.

«Побег из психиатрического отделения больницы — очень серьезное дело. Весьма подозрительно, что такое могло произойти. Я потребую от компетентных органов дать объяснение, как такое вообще оказалось возможным», — заявил Хеккеруп. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Стоит напомнить, что во вторник 19 ноября главарь преступной группировки NNV 24-летний Хемин Дильсхад Салех предпринял успешную попытку побега из больницы города Слагельсе. До лечения в психиатрическом отделении преступник временно находился под стражей за применение насилия.