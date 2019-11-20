Копенгаген, , 21:06 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в ходе дебатов в Фолькетинге заявил, что правительство намерено продлить возможность изъятия правоохранительными органами паспортов у граждан, которые, по оценке властей, могут потенциально выехать за рубеж для принятия участия в вооруженных конфликтах.

По словам главы датского ведомства, данный шаг позволит предотвратить возможные выезды подозрительных граждан в более долгосрочной перспективе. В настоящее время полиция имеет право изымать паспорт лишь на один год. Правительство намерено в скором времени представить соответствующий законопроект, рассмотрение которого может начаться уже на этой неделе. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«Мы хорошо продумали этот шаг. Однако все детали будут представлены в уже окончательном варианте нашего законопроекта», — заявил Хеккеруп.

Среди других инициатив правительства, направленных на борьбу с теми, кто намеренно выезжает за рубеж для участия в вооруженных конфликтах против Дании, является закон о лишении гражданства, согласно которому министр по делам иностранцев и интеграции Дании может в административном порядке отнять датское гражданство у боевиков-бипатридов.