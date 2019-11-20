Сеул, , 20:42 — REGNUM Около 32% мелкодисперсной пыли попадает в Южную Корею из Китая. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование учёных Корейского государственного института изучения окружающей среды (KNIER).

На сегодняшний день загрязнение окружающей среды мелкой пылью остается серьезной экологической проблемой для Южной Кореи. Согласно данным KNIER, около 51,2% мелкодисперсной пыли в стране возникает от внутренних факторов, главным образом, из-за промышленного производства, а 32,1% приносит ветром из Китая. В свою очередь, из Южной Кореи в Японию поступает 8,2% мелкодисперсной пыли и 1,9% — в Китай.

Япония, Китай и Южная Корея координируют усилия по улучшению экологической ситуации ещё с 1966 года. В 2017 году был проведен мониторинг качества 9 городов в Японии, Южной Кореи и Китае на уровень содержания мелких частиц пыли. Ученые отметили, что средние годовые концентрации загрязняющих веществ снизились. Из-за серьезного загрязнения воздуха в Японии, Южной Корее и Китае ежегодно гибнут сотни тысяч человек: пыль оседает в легких и вызывает респираторные и раковые заболевания.