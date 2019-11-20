Сеул, , 20:32 — REGNUM Тысячи работников железных дорог в Южной Корее отказались выходить на работу, приняв участие в забастовке. Бастующие требуют повышения зарплат и расширения штата, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Забастовка уже отразилась на работе железнодорожной инфраструктуры. Нарушена нормальная работа от 30% до 70% всех пассажирских поездов, включая электрички, а также высокоскоростные поезда KTX. В свою очередь, правительство уже предпринимает меры по снижению ущерба: на замену протестующим вышли работники госкорпорации KORAIL и даже военнослужащие. Кроме того, запущены дополнительные автобусы для перевозки десятков тысяч пассажиров.

Примечательно, что рабочие объявили бессрочную забастовку — это первый случай с 2016 года, когда забастовка продолжалась 74 дня. Железнодорожников не устраивают низкие зарплаты и высокий уровень нагрузки, вызванный дефицитом кадров.