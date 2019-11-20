Стокгольм, , 20:34 — REGNUM В этом году полиция Швеции прогнозирует неутешительный рекорд по количеству случаев так называемого «CNP — мошенничества» с банковскими картами. Преступления совершаются, когда у мошенников нет физического доступа к банковской карте, но есть ее данные. Об этом 20 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Так, по словам экономиста Тристана Нормана, в прошлом году шведы потеряли в общей сложности 2,1 миллиона долларов в результате совершения подобного рода преступлений.

«В разных отчетах вы замечаете, что люди просто понятия не имеют, о чем идет речь», — заявил Тристан Норман, добавив что, по всей видимости, граждане не осведомлены в должной мере о существовании такого рода преступлений.

Подобный вид мошенничества составляет 40% всех случаев мошенничества в Швеции. Преступления совершаются путем кражи данных дебетовых карт отдельных лиц, как правило, в результате взлома данных. Впоследствии данные карт перепродаются мошенникам, которые совершают цифровые покупки товаров и услуг в Интернете.

Сумма покупок редко превышает несколько тысяч долларов, а торговля часто носит международный характер, вследствие чего полиция испытывает трудности в расследовании подобных операций.