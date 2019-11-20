Сринагар, Индия, , 20:33 — REGNUM Все ведомства высшего и среднего образования в индийском Кашмире открыли свои двери для учеников и студентов. Об этом 20 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на письменный отчёт заместителя главы МВД Индии Гангапурама Кишана Редди.

В указанном отчёте, представленном на рассмотрение верхней палатой парламента Индии, Гангапурам Кишан Редди подчеркнул, что посещаемость образовательных учреждений Кашмира превышает 98%. По словам заместителя министра внутренних дел южноазиатского государства, были также сняты все ограничения на передвижение студентов в рамках Джамму и Кашмира. Гангапурам Кишан Редди отметил, что все учреждения здравоохранения также функционируют в полную силу.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения стабильности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства ввело повышенные меры безопасности, в том числе закрыло школы и университеты региона.