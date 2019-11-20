Стокгольм, , 20:29 — REGNUM 20 ноября шведская газета Fria Tider сообщила, что все больше пожилых шведов не имеют постоянного контакта со своими родственниками или детьми, когда они умирают. Каждый год тела сотен мертвых людей лежат в квартирах и домах по несколько месяцев, прежде чем их находят сотрудники полиции или социальной службы.

В среднем, около 200 человек в год находят после смерти, пролежавшими в своих домах в течение нескольких месяцев.

«Нередко тела умерших лежат до шести месяцев. Если у вас есть входная дверь, которая очень толстая и плотно прилегает или окно в квартире немного приоткрыто, то на лестничной клетке не будет запаха», — заявил следователь Матс Кеми, объясняя причины, почему старики лежат мертвыми так долго и другие жильцы ничего не подозревают.

Данные сведения попали на первые страницы газет, когда 19 ноября полиция сообщила, что нашла труп пожилого человека в Сканстулле, центральном районе Стокгольма. 11 марта 2016 года умерший в последний раз оторвал листок в своем настенном календаре. Прошло более трех лет, прежде чем полиция вошла в квартиру пенсионера и обнаружила тело мужчины. Незадолго до этого сосед сообщил домовладельцу, что пожилого человека уже давно никто не видел.