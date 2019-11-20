Стокгольм, , 20:46 — REGNUM В Швеции сотрудник Swedbank отвечал за финансовую помощь самым богатым и важным российским клиентам. Swedbank подозревает, что он вел спекулятивную игру на рынке, и его деятельность была коррупционной. Внутренние отчеты показывают, что он отвечал за счета министра в российском правительстве Михаила Абызова, который перевел сумму, эквивалентную 620 млн долларов через Swedbank. Об этом 20 ноября сообщило шведское издание SVT.

Согласно внутренним отчетам Swedbank, Абызов контролирует 70 счетов, выписанных компаниям, находящимся на территории стран с выгодным налоговым законодательством — Британские Виргинские острова, Белиз, Сингапур и Кипр.

В общей сложности через свои счета в Swedbank бывший министр перевел сумму, равную более 6 млрд шведских крон. Внутреннее расследование, проведенное руководством Swedbanka, обнаружило, что сотрудники данного кредитного учреждения в большинстве случаев не сообщали о явно подозрительных операциях и не пытались приостановить осуществление переводов.

Ранее, 26 марта 2019 года, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Михаила Абызова по подозрению в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей.