Стокгольм, , 20:51 — REGNUM В округе Вестерботтен, расположенном на севере Швеции, Служба занятости закрыла 10 из 15 своих офисов. Многие местные коммуны и их жители пребывают в состоянии неопределенности, так как на первый план выходит вопрос об их способности выжить в новых условиях. Об этом 20 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Когда Cлужба занятости Швеции закрыла свой офис в Робертсфорсе, расположенном в округе Вестерботтен, для главы муниципального совета Карин Анквист настал переломный момент.

«Теперь государство уходит, а мы остаемся одни. Мы должны столкнуться с разочарованием и вопросами граждан, теперь остались только мы как органы местного самоуправления. Это сложно для моих сотрудников в плане рабочей нагрузки и материального обеспечения», — заявила Карин Анквист.

Когда Вестерботтен потерял одного из своих крупнейших работодателей несколько лет назад, муниципалитет создал специальную службу на рынке труда и сотрудничал со многими государственными учреждениями, чтобы иметь возможность подобрать подходящую работу для отдельного человека с высоким уровнем знаний местной специфики труда в северном районе. Однако теперь властям муниципалитета придется приспосабливаться к новым условиям без помощи ранее действовавших отделений Службы занятости.