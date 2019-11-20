Стокгольм, , 20:36 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о начале подготовки предложений, чтобы создать новую нормативно-правовую базу для лиц, работающими охранниками. Об этом 20 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Это требовательная профессия, и сейчас она стала сложнее, чем когда появилась впервые», — заявил член Социал-Демократов и министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

В рамках 34 пунктов, предложенных правительством после всплеска преступной активности в Швеции, были предусмотрены меры, направленные на борьбу с преступными группировками. В настоящее время правительством проводится работа с целью разработки новой нормативно-правовой базы для деятельности охранных служб.

«Правила, касающиеся охранников, устарели, им уже 40 лет», — заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг во время пресс-конференции.

Правительство намерено определить, в каких местах и для каких целей охранники должны выполнять свои служебные обязанности, какими полномочиями они должны обладать и нужно ли каким-либо образом улучшать необходимую подготовку для будущих сотрудников службы безопасности.