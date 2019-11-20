Токио, , 18:46 — REGNUM Эксперты протестировали производительность ПК-версии видеоигры Shenmue 3 на самой мощной на сегодня видеокарте RTX2080Ti. Об этом 20 ноября сообщил портал DSOGaming.

Игра была запущена на компьютере, оборудованном процессором Intel i9 9900K и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (3600 МГц). На максимальных настройках и разрешении 4K Shenmue 3 выдаёт от 62 до 101 кадров в секунду (FPS). В одном конкретном эпизоде частота кадров была минимальной, по мнению издания, это связано с тем, что именно он не оптимизирован.

Напомним, игра выполнена на движке (базовая программа игры) Unreal Engine 4. Пока что она является эксклюзивом Epic Games Store. В центре повествования находится молодой человек по имени Рё Хадзуки, расследующий убийство своего отца.

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