Анкара, , 18:32 — REGNUM Боевик признанной в Турции террористической организацией Рабочей партии Курдистана Дузьер Курди, расхитивший захоронения шахидов (в исламе — мученик за веру) в сирийском городе Африн, был задержан в Сирии в результате преследования, организованного силами внутренних войск Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 23 января 2018 года в ходе боестолкновения с террористами Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны на холме Дизёр к северу от деревни Омерушагы в округе Раджу региона Африн во время проведения операции «Оливковая ветвь» погибли старший лейтенант Огуз Каан Уста и сержант Мехмет Муратдагы. На связанных с террористами каналах появились видео, на которых показано, как боевики расхищают захоронения при помощи трактора.

В результате расследования, начатого подразделениями внутренних войск специального назначения, в округе Раджу региона Африн было задержано 11 террористов, причастных к акции. На допросе они сообщили, что ее организатором был ответственный Рабочей партии Курдистана по Африну и Раджу Дузьер Курди, известный под кодовым именем «Зейнель». Он был задержан спецназом внутренних войск с деревне Мамалушагы округа Раджу.