Аддис-Абеба, , 18:18 — REGNUM Министерство финансов Эфиопии разработало новый законопроект о внесении поправок в национальное законодательство об акцизах в целях стандартизации налогообложения. Ожидается, что поправка, которая должна быть ратифицирована к январю 2020 года, поднимет цены на товары, которые считаются социально вредными, алкоголь и табак, а также на предметы роскоши. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Fortune.

Новый закон будет облагать налогом акцизные товары, такие как табак, только на основе цены продажи поставщикам, а не стоимости производства. Для производителей алкогольной продукции, такой как вино и пиво, министерство разработало новую формулу подсчета акцизного налога, однако ее детали неизвестны.

Законопроект также освобождает от акцизного налога соль, учебные игрушки, стиральную и посудомоечную бытовую технику и туалетную воду. Министерство также планирует ввести акцизные сборы на пластиковые пакеты. «Нынешняя система сбора налогов намного сложнее в координации и подвержена изъятиям», — заявил директор по налоговой политике министерства финансов Эфиопии Муляй Велду.

Новый закон облагает налогами 19 видов товаров, начиная с автомобилей и заканчивая наручными часами, в пределах от 10 до 100%. В то время как на пиво взимается акцизный сбор в размере 50%, но в целом переплата за алкоголь может достигать 100%. Акциз на табачные изделия составляет 75%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний взрослый житель Эфиопии потребляет 12,6 тысяч литров алкоголя в год, из которых пиво составляет 55%, а около 9% жителей Эфиопии — заядлые курильщики.