Душанбе, , 17:55 — REGNUM Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана (КЧС) проходят курс обучения по общению с прессой, сообщает пресс-служба комитета.

Обучающие курсы для начальников отделов комитета начались 18 ноября. Тренинги по повышению эффективности работы с представителями средств массовой информации пройдут 25 сотрудников.

Сообщается, что интерактивные курсы продлятся до 23 ноября. О новых методах взаимодействия с общественностью и прессой сотрудникам КЧС расскажут практикующие журналисты Таджикистана. Они же и разъяснят руководителям спасателей, как готовиться к интервью и отвечать на каверзные вопросы, не попадая в неловкие ситуации.

В пресс-службе отметили, что курс проводится «в рамках дальнейшей реализации двухстороннего сотрудничества между КЧС и ОБСЕ в сфере предупреждения и снижения рисков стихийных бедствий в части подготовки и переподготовки сотрудников».