Аддис-Абеба, , 17:54 — REGNUM Государственный министр по вопросам профессионального образования Эфиопии Абдиваса Абдилахи заявил, что поддержка технического и профессионального образования и обучения имеет решающее значение для удовлетворения постоянно растущего спроса молодежи на рабочие места, острая нехватка которых стала серьезной угрозой для страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Государственный министр Абдиваса заявил журналистам, что отсутствие работы у молодежи является серьезной национальной угрозой в настоящий момент. По его словам, большинство конфликтов, которые произошли в стране в последнее время, были вызваны постоянно растущей безработицей среди молодежи.

Государственный министр отметил, что лучший опыт предоставления технического и профессионального образования из других стран ясно показывает, что привлечение частного сектора абсолютно необходимо для повышения продуктивности. По его словам, вопросы, связанные с качеством и навыками подготавливаемых специалистов, будут решены, когда активное участие частного сектора будет полностью реализовано.

Национальный координатор технического и профессионального образования Эфиопии Хайлемайкл Асрат со своей стороны заявил, что развитые страны достигают своих амбициозных целей только за счет использования высококвалифицированных и компетентных человеческих ресурсов. Координатор добавил, что хорошо обученная рабочая сила позволяет легко использовать современные технологии и другие необходимые ресурсы, в которых сектор остро нуждается.