Лос-Анджелес, США, , 17:42 — REGNUM Из-за ошибок в видеоигре Star Wars Jedi: Fallen Order многие геймеры вынуждены были начать игру сначала. Об этом 20 ноября сообщил портал Kotaku.

По сообщениям игроков, проблемы в игре возникают в двух конкретных локациях и для того, чтобы их избежать, геймерам приходится начинать игру заново. Первая находится на планете Датомир, а вторая — на планете Кашиик. Причём во втором случае ошибка появляется? когда игроки не могут выполнить необходимые действия.

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 15 ноября 2019 года. Игра выполнена в жанре action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймеров) от третьего лица.

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