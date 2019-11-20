Тегеран, , 17:51 — REGNUM 19 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Иране Драган Тодорович заявил, что популярная иранская подростковая книга «Сказки Маджида» была переведена на сербский язык. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Выступая в Национальной библиотеке Ирана, дипломат отметил, что иранские книги, в частности, труды классиков, пользуются большой популярностью в Сербии. «Работы Саади, Хафиза и Омара Хайяма давно переведены на сербский язык», — подчеркнул посол. Драган Тодорович заявил, что его страна готова подписать меморандум о сотрудничестве с Национальной библиотекой Ирана для расширения двусторонних связей. По словам дипломата, жители Сербии интересуются персидским языком и иранской культурой, поэтому перевод «Сказок Маджида» — один из первых шагов к укреплению культурного сотрудничества.

«Сказки Маджида» — сборник рассказов иранского писателя Хушанга Моради-Кермани. Книга повествует о сироте по имени Маджид, который живёт с бабушкой и в свободное от учебы время подрабатывает в пекарне, чтобы выжить. Книга основана на реальных историях из детства автора.