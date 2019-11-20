Тегеран, , 17:40 — REGNUM Заместитель Министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури заявил, что, несмотря на попытки врагов Ирана разжечь иранофобию во всем мире, Исламская республика испытывает значительный прирост иностранных туристов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, за первую половину текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) количество иностранных туристов в Иране выросло на 52,5%. Он отметил, что самым большим препятствием для развития туризма является иранофобия, которую враги Исламской республики распространяют через СМИ. «Туристические возможности Ирана неизвестны во всем мире, поэтому люди охотно верят страшным рассказам врагов», — подчеркнул Вали Теймури.

Чиновник отметил, что у Министерства иностранных дел есть планы по привлечению иностранных туристов в Иран. Он заявил, что были подготовлены «рекламные пакеты», которые Иран будет отправлять в другие страны для того, чтобы познакомить их жителей с Исламской республикой.