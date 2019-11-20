Скопье, , 18:20 — REGNUM При участии премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, министра финансов Нины Ангеловской и министра по коммуникациям, отчетности и транспарентности Роберта Поповски состоялось открытие веб-платформы «Открытые финансы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с этого дня на базе доступны материалы о расходах правительства с 2010 года и данные о поступлениях в государственный бюджет за последние 15 дней.

Во время презентации платформы премьер-министр подчеркнул, что данные о всех совершенных транзакциях будут публиковаться в рекордно короткие сроки.

Платформа была разработана министерством финансов Северной Македонии при поддержке Международного республиканского института и Агентства США по международному развитию.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству Северной Македонии не удалось принять бюджет на 2020 год