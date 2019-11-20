Скопье, , 17:01 — REGNUM 20 ноября пресс-секретарь македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Димче Арсовски прокомментировал решение прокуратуры о переводе бывшей главы Специальной прокуратуры Северной Македонии Катицы Яневой на домашний арест.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, решение было приведено в исполнение вечером 19 ноября. По пути из следовательской машины домой Янева была одета в мешковатую куртку и скрыла лицо за глубоким капюшоном.

В ВМРО произошедшее назвали представлением с заранее подготовленным сценарием и подчеркнули, что «нет такой куртки, которая могла бы скрыть позор суда «Кацарска» и прокуратуры «Русковска». Вначале они отрицали само существование этого случая, затем отрицали вовлечение в него политиков, а затем подтвердилось, что шантаж имел место и что к нему причастны политики и Специальная прокуратура. Они сознательно позволили Яневой сначала отформатировать компьютеры, а потом потерять мобильный телефон и отправиться на пляж».

По словам Арсовски, ещё полгода назад премьер-министр Зоран Заев на заседани правительства настаивал на освобождении Яневой, хоть и отрицал это позднее.

Напомним, Яневу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и шантаже. Ее причастность стала несомненной после публикации аудио и видео материалов итальянским новостным агентством La Verita.

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