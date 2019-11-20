Нью-Дели, , 16:55 — REGNUM Министр Индии Бабул Суприйо заявил, что за последние 50 лет уровень моря у индийского побережья вырос на 8,5 см. Об этом 20 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на выступление политика в верхней палате парламента Индии.

В свое речи Бабул Суприйо подчеркнул, что средний ежегодный прирост уровня прилегающих к индийской территории морей составлял 1,7 мм. Тем не менее, данные со спутников позволяют заявить о повышении данного показателя в 2000-х годах: теперь темпы прироста уровня Мирового океана составляют 6,1 мм в год. По словам министра, подобное развитие ситуации приведёт к ускорению темпов затопления низинных районов вдоль побережья и размывания береговой линии, что будет представлять значительную опасность для местного населения в периоды цунами, штормов.

Ранее Климатический центр Красного Креста и Красного Полумесяца опубликовал новый отчёт, согласно которому к 2050 году финансовая столица Индии город Мумбаи окажется под водой из-за глобального потепления.