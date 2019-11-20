Париж, , 15:54 — REGNUM Около 450 марок одежды в преддверии крупнейшей онлайн-распродажи «Чёрная пятница» повели себя странным образом: попросили клиентов не совершать покупок в этот день, а вместо этого провести «Зеленую пятницу». Об этом сообщает Fashion United.

Было организовано целое движение Make Friday Green Again (Сделаем пятницу вновь зеленой) под руководством Николаса Рора, одного из создателей экологически чистой швейной компании. Активисты говорят о необходимости отказа от излишнего необдуманного потребления, которое провоцируют крупные распродажи.

В документах организации говорилось: «Черная пятница» делает положение рабочих непрочным, а бизнесу не приносит прибыли. С другой стороны, распродажи провоцируют излишнее потребление, которое является дополнительным фактором для ухудшения экологической ситуации».