Рига, , 15:53 — REGNUM Прокуратура Латвии выдвинула обвинения против двух супругов, которые обвиняются в жестоком обращении с несовершеннолетними. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, приемная мать, 1961 года рождения, обвиняется в многолетнем жестоком отношении и насилии к несовершеннолетним. Мужчина, 1968 года рождения, обвинён в аналогичных деяниях, а также в сексуальном посягательстве и насилии в отношении 4-х несовершеннолетних дочерей.

По версии следователей, всего в этой семье пострадали 8 детей. Согласно Уголовному кодексу Латвии, в случае признания виновным мужчине может грозить пожизненное лишение свободы, либо тюремный срок от 5 до 20 лет.

Ведется следствие.