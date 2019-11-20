Абу-Даби, , 15:51 — REGNUM Крупнейшая в мире международная авиакомпания Emirates объявила, что рейсы по маршруту Москва-Дубай-Москва будут временно выполнять воздушное судно AirbusA380 вместо Boeing 777−300ER, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе компании пояснили, что изменения на рейсах EK134 и EK133 связаны с их большей загруженностью в период новогодних каникул. Туры в Дубай и по другим направлениям, обслуживаемым авиакомпанией, пользуются повышенным спросом со стороны российских путешественников в зимнее время.

Добавим, что Airbus A380 — это двухпалубный авиалайнер, в котором предусмотрено разделение на три класса. Клиентам доступны 14 персональных кают в салоне первого класса, 76 мест, предусматривающих превращение кресел в удобные кровати в бизнес-классе, и 429 мест в эконом-классе.