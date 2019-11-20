Нью-Йорк, США, , 15:35 — REGNUM Восходящая поп-звезда Билли Айлиш создала коллекцию одежды для детей. Об этом сообщает Buro 24/7.

Недавно собственная линия певицы Blōhsh была пополнена вещами для детей разного возраста: от малышей до подростков. Коллекция состоит из ярких спортивных вещей: футболок, толстовок шорт, боди и шапок, украшенных инициалами Билли и фирменным логотипом в виде человечка.

Так как юная артистка известна своей любовью к мешковатой одежде, то и коллекция отличается удобством, совмещенным с молодежным стилем. Стоимость вещей начинается примерно от 1500 рублей.