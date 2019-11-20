Мюнхен, Германия, , 15:29 — REGNUM Члены Баварской ассоциации журналистов планируют в начале 2020 года организовать в Ташкенте тренинги по правовой журналистике, сообщает 20 ноября издание «Подробно.uz».

Договоренность о сотрудничестве между центром подготовки журналистов (ЦПЖ) Узбекистана и Баварской ассоциацией журналистов была достигнута в рамках визита узбекской делегации в Мюнхен.

Директор ЦПЖ Гульнара Бабаджанова отметила, что в Ташкент приедут практики-журналисты из ведущих СМИ Германии, а также эксперты. Основной темой семинаров будет судебная журналистика.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября представительство ЕС в Узбекистане распространило сообщение с критикой угроз в адрес узбекистанских журналистов.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой в адрес журналистов поступают угрозы. Представители СМИ заявляют, что угрожал хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

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