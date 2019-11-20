Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Ведущий разработчик Diablo IV Дэвид Ким рассказал как создатели игры спорили о том, как будет реализована система «прокачки» персонажа. Об этом 20 ноября портал Diablo Blog.

Он рассказал что команда проекта колебалась между выбором конечной или бесконечной системы (при которой персонаж не может достичь максимального уровня). Стоит отметить, что пока вопрос о том, какая система будет реализована в игре остаётся открытым.

Стоит отметить, что во время демонстрации геймплея игры на BlizzCon 2019 в панели прокачки были заблокированы «слоты» (ячейки) навыков персонажей. Кроме того, после общения с сообществом поклонников серии разработчики решили «пересмотреть» вопрос о включении в игру древних предметов.

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