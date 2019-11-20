Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Рекламные баннеры с подозрительными QR-кодами демонтировали власти Нур-Султана, сообщили в пресс-службе управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города.

В ведомстве отметили, что все демонтированные плакаты проходят проверку в правоохранительных органах. В настоящее время в Нур-Султане установлено 300 баннеров, и сотрудники управления проводят их ревизию.

Напомним, 20 ноября в управлении городского планирования и урбанистики Алма-Аты сообщили, что с нескольких рекламных баннеров в городе были сняты плакаты с информацией, которая содержала ссылку на сайты по продаже наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Через рекламные плакаты в Алма-Ате распространяли наркотики