Подгорица, , 08:54 — REGNUM В Черногории двенадцать человек, в том числе два полицейских, были арестованы в ходе международной операции по предотвращению торговли людьми. Аресты проводились на территории Подгорицы, Никшича, Герцег-Нови и Даниловграда.

Двое арестованных полицейских А. К. и Р.С. являются сотрудниками департамента безопасности города Даниловград, пишет черногорское новостное агентство Vijesti 20 ноября.

Из управления полиции заявили, что среди арестованных есть еще несколько жителей этого города. Подозреваемые будут допрошены сегодня в специальной государственной прокуратуре.

Из полицейского управления неофициально сообщается, что благодаря арестам подозреваемых была ликвидирована широкая сеть контрабандистов в ходе международной операции правоохранительных органов под названием «Моника».