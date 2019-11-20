Манила, , 15:06 — REGNUM Полиция Филиппин получила распоряжение арестовывать людей, которые публично курят вейп, и конфисковать электронные сигареты через несколько часов после того, как президент Родриго Дутерте объявил, что собирается запретить вейпы в стране, сообщает Le Figaro.

Глава государства назвал электронные сигареты «токсичными» и угрожал арестовать любого, кто будет публично курить вейп на Филиппинах, в стране, которая уже имеет один из самых жестких законов в Азии в отношении курения.

Ссылаясь на распоряжение президента, начальник полиции Филиппин поручил всем полицейским подразделениям по всей стране немедленно ввести запрет на использование электронных сигарет и проследить, чтобы все нарушители были арестованы.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте, известный жестокой антинаркотической кампанией, которую он начал после выборов в 2016 году, также значительно ужесточил законы в отношении курения в общественных местах.