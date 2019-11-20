Неаполь, Италия, , 14:52 — REGNUM Владелец одной из фабрик близ Неаполя был арестован по факту найма «десятка незарегистрированных рабочих». Об этом сообщает Buro 24/7.

Винченцо Капецзуто был арестован полицией Неаполя после того, как она узнала, что «около 50 рабочих, включая беременную женщину и двух подростков, прятались в кладовой без окон среди рулонов кожи и груды обуви и сумок». Сообщается, что рабочие не имели даже документов и занимались изготовлением кожаных изделий для известных европейских брендов.

Однако «ни одна из компаний не подтвердила какую-либо связь с Морено, а Saint Laurent отрицала какие-либо отношения» с производителем кожаных вещей. Armani указали в официальном заявлении, что Морено не является их прямым поставщиком, компания Fendi, известная своими кожаными сумками, отказалась от каких-либо комментариев произошедшего.