Ташкент, , 14:39 — REGNUM В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ташкенте построят парк. Об этом 20 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Азизбека Икрамова.

По его словам, новый парк Победы будет посвящен памяти героев Великой Отечественной войны и их бессмертному подвигу. Икрамов отметил, что в годы войны жители республики приняли около 1 млн человек, эвакуированных с европейской части СССР.

«В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев пригласил своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в торжественном мероприятии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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